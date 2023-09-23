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رياضة

مُنافس الجزائر يحلم بِبلوغ المونديال

علي بهلولي
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مُنافس الجزائر يحلم بِبلوغ المونديال
ح.م
منتخب جزر الرّأس الأخضر.

يستهدف منتخب جزر الرّأس الأخضر لِكرة القدم، حصد بطاقة التأهّل لِنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الوطني الجزائري فريق جزر الرّأس الأخضر بِملعب قسنطينة، في مباراة ودّية مُبرمجة بِتاريخ الـ 12 من أكتوبر المقبل.

وقال اتحاد جزر الرّأس الأخضر لِكرة القدم في أحدث بيان له، إن منتخب بلاده يطمح لِافتكاك بطاقة مونديال 2026، بعدما نال في جوان الماضي تذكرة حضور نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وستكون مواجهة الجزائر امتحانا مُفيدا لِمنتخب جزر الرّأس الأخضر، قبل خوضه مقابلتَين بِرسم تصفيات كأس العالم في نوفمبر المقبل: أمام الضّيف الأنغولي، وخارج القواعد ضد إسواتيني. في فوج يضمّ أيضا الكاميرون وليبيا جزر موريس.

ولم يسبق لِمنتخب “القروش الزّرقاء” المشاركة في المونديال، وكان تاريخ أوّل حضور له في التصفيات يُشير إلى نسخة 2002، وحينها ودّع السباق مُبكّرا، بعدما أوقعته القرعة في مقابلتَين أمام الجزائر.

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