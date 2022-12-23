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رياضة

مُنافس الجزائر يستدعي 28 لاعبا

علي بهلولي
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مُنافس الجزائر يستدعي 28 لاعبا
ح.م
لاعبو المنتخب المحلّي الإثيوبي يحتفلون بِهدف مُسجّل في مباراة رسمية بِتاريخ الـ 28 من جويلية 2022.

استدعى الناخب الوطني الإثيوبي ووبيتو أباتي، الجمعة، 28 لاعبا استعدادا لِخوض منافسة بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية بِالجزائر.

وتتبارى إثيوبيا مع المنتخب المحلّي الجزائري في الـ 17 من جانفي 2023 بِملعب براقي، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “شان” 2023. في فوج يضمّ أيضا فريقَي ليبيا والموزمبيق.

واكتفى اتحاد الكرة الإثيوبي بِبيان مُقتضب، ذكر فيه تقليص الناخب الوطني ووبيتو أباتي القائمة من 42 إلى إلى 28 لاعبا، تحضيرا لـ “شان” الجزائر، مع إجراء تربّص داخل القواعد.

ومنذ تنظيم “الكاف” لِأوّل نسخة من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِكوت ديفوار عام 2009، شاركت إثيوبيا مرّتَين، وذلك في طبعتَي جنوب إفريقيا ورواندا عامَي 2014 و2016، على التوالي. وحينها ودّعت السّباق من الدور الأوّل.

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