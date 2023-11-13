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رياضة

مُنافس الجزائر يستنجد بِثلاثة لاعبين جدد

علي بهلولي
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مُنافس الجزائر يستنجد بِثلاثة لاعبين جدد
ح.م
جانب من تدريبات منتخب الموزمبيق.

استنجد النّاخب الوطني الموزمبيقي شيكينيو كوندي بِثلاثة لاعبين جدد، تأهّبا لِخوض مواجهتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتستضيف الموزمبيق بِميدانها المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الأحد المقبل، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وجلب التقني كوندي المهاجم نيلسون دانييل ديفراسوني (29 سنة) من الفريق المحلّي سونغو، تعويضا لِزميله فيتاينس كيمبو. وأيضا متوسّط الميدان كينس عبد الله (20 سنة) من الفريق المحلّي شافيس، ولاعب الخطّ الأمامي جوناتان مويمو (24 سنة) من نادي لايبزيغ الألماني.

وإذا كان استدعاء ديفراسوني جاء بِسبب إصابة كيمبو، فإن اتحاد الكرة الموزمبيقي لم يُوضّح سبب الاستنجاد بِزملَيهما كينس عبد الله وجوناتان مويمو.

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