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رياضة

مُنافس الجزائر يستنجد بِلاعب جديد في آخر لحظة

الشروق الرياضي
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مُنافس الجزائر يستنجد بِلاعب جديد في آخر لحظة
ح.م
اللاعب الأنغولي جلبيرتو.

استنجد النّاخب الوطني الأنغولي بيدرو غونسالفس، الإثنين، بِاللاعب جلبريتو للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتتبارى أنغولا مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 15 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2024. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وسيُعوّض المهاجم جلبريتو زميله بِالخطّ ذاته مبالا نزولا، الغائب عن البطولة الإفريقية في آخر لحظة.

وينشط ديفي ميغال (22 سنة) – المشهور بِلقب “جلبيرتو” – في نادي بيترو أتلتيتكو لواندا، صاحب المركز الثاني مُؤقّتا في بطولة أنغولا للموسم الحالي.

للإشارة، فإن عديد لاعبي أنغولا يحملون ألقابا، على غرار البرازيليين (بيليه، كاكا، فافا، سقراط، بيبيتو، أليكس…). علما أن البرتغالية هي اللّغة الرّسمية في كلا البلدَين، لِأسباب تاريخية (الاستعمار/ والد كريستيانو رونالدو الرّاحل، كان مُجنّدا في الجيش البرتغالي بِأنغولا أيّام الاستعمار).

هذا وشدّ وفد منتخب أنغولا بعد ظهيرة الإثنين الرّحال جوّا نحو مدينة دبي الإماراتية، لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، تحضيرا لـ “الكان” العاجي.

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