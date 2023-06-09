مُنافس الجزائر يصل إلى الكاميرون

حلّ منتخب أوغندا لِكرة القدم بعد ظهيرة الجمعة بِالكاميرون، استعدادا لِمواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

وسافر منتخب أوغندا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبعدها شدّ الرّحال جوّا ومُجدّدا نحو مدينة دوالا الكاميرونية (الصّور الأربع المُدرجة)، يقول بيان اتحاد الكرة المحلّي. الذي أضاف أن السّفرية اقتصرت على 16 لاعبا، على أن يلتحق بهم البقية وعددهم سبعة، في فترات مُتباينة انطلاقا من صباح هذا السبت.

وسيُجري لاعبو الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش حصّة مرانية لِإزالة أعراض الإرهاق، مساء الجمعة.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِالكاميرون، مساء الـ 18 من جوان الحالي، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.