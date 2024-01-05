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رياضة

مُنافس الجزائر ينهزم

علي بهلولي
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مُنافس الجزائر ينهزم
ح.م
منتخب بوركينا فاسو خلال إحدى حصصه التدريبية بِالإمارات.

انهزم منتخب بوركينا فاسو لِكرة القدم مساء الجمعة، بِنتيجة هدفَين لِهدف أمام المُنافس الإيراني.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِإيران، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا وآسيا، المُنافستَين الكرويتَين القارّيتَين اللّتَين ستنطلقان بعد أيّام قلائل بِكوت ديفوار وقطر.

وبادر منتخب “الخيول” إلى هزّ الشّباك في الدقيقة الـ 16، وأمضى منتخب إيران هدفَيه في الدقيقتَين الـ 43 والـ 69.

وتتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 20 من جانفي الحالي، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “الكان” الإيفواري. في فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وأنغولا.

ويُقيم “مُحاربو الصّحراء” هذه الأيّام معسكرا إعداديا بِالطوغو، بينما يُجري منتخب بوركينا فاسو تربّصا بِالإمارات.

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