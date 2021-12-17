مُنافس الجزائر يُدعّم صفوفه بِلاعب إنجليزي

استفاد منتخب سيراليون من خدمات لاعب إنجليزي، في نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون بداية من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 11 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وقال رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم توماس دادي بريما، إن “الفيفا” منحت هيئته رخصة إشراك اللاعب الإنجليزي ستيفن كولكر في المنافسات الدولية.

وأضاف في تصريحات لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرتها، الجمعة، أن ستيفن كولكر – البالغ من العمر 29 سنة – سيُشارك مع منتخب سيراليون في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وأبصر ستيفن كولكر النّور بِإنجلترا في ديسمبر من عام 1991، ضمن أسرة ينتمي فيها جدّه من أبيه إلى سيراليون، البلد الذي يقع في أقصى غرب إفريقيا.

وسبق للمدافع ستيفن كولكر أن خاض مباراة دولية مع منتخب إنجلترا في الـ 14 من نوفمبر 2012، وحملت طابعا ودّيا ضد السويد. وحينها سجّل هدفا، لكن الإنجليز خسروا بِنتيجة (2-4). فضلا عن ارتداء أزياء المنتخبات الصغرى لِهذا البلد. وهو سرّ لجوء اتحاد الكرة السيراليوني إلى “الفيفا” لِجلب الرخصة الدولية.

على مستوى الأندية، يرتدي ستيفن كولكر زيّ نادي غازي عنتاب سبور التركي منذ سبتمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل. وقبل ذلك مثّل ألوان عدّة فرق أبزرها ليفربول وتوتنهام من إنجلترا.

وشارك ستيفن كولكر في 13 مباراة أساسيا بِرسم بطولة تركيا للموسم الحالي، من أصل 16 مواجهة خاضها فريقه غازي عنتاب سبور، وسجّل هدفَين.