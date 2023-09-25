مُنافس الجزائر يُقيل مُدرّبه ويطلب من البديل التأهّل للمونديال

لقطة من مباراة أوغندا والجزائر في جوان الماضي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

يكون اتحاد أوغندا لِكرة القدم قد استلم طلبات الترشّح، لِتدريب منتخب بلاده للأكابر. بعد إقالته مُؤخّرا للتقني الصربي ميلوتين سريدويفيتيش.

وكان المدرب ميلوتين سريدويفيتيش قد فشل في تأهيل أوغندا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، ضمن فوج مُشكّل من الجزائر وتنزانيا والنيجر. بعد أن استهلّ مهامه في صيف 2021.

وحدّد اتحاد الكرة الأوغندي مساء الجمعة الماضية آخر أجل، لِاستلام طلبات تدريب منتخب بلاده للأكابر.

ووفقا لِتقرير نشره موقع “نوتيسيي” الإيطالي، الإثنين، فإن التقنيَين المحلّيَين واللاعبَين الدوليَين السّابقَين باولو نيغرو وجوسيبي ماسكارا، تقدّم كلّ واحد منهما بِملفّ تدريب منتخب أوغندا.

وأضاف أن اتحاد الكرة الأوغندي ضبط مدّة العقد بِعامَين، واشترط على المدرّبين المُترشحّين تأهيل منتخب بلاده لِنهائيات كأس العالم 2026.

ولم يسبق لِمنتخب أوغندا المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويتبارى المنتخب الوطني مع مُنافسه الأوغندي، خارج القواعد في جوان 2024، وبِالجزائر في أكتوبر 2025، لِحساب تصفيات مونديال 2026. ضمن فوج يضمّ أيضا فرق غينيا كوناكري والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.