-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مُنافس الجزائر يُقيل مُدرّبه ويطلب من البديل التأهّل للمونديال

علي بهلولي
  • 936
  • 0
مُنافس الجزائر يُقيل مُدرّبه ويطلب من البديل التأهّل للمونديال
ح.م
لقطة من مباراة أوغندا والجزائر في جوان الماضي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

يكون اتحاد أوغندا لِكرة القدم قد استلم طلبات الترشّح، لِتدريب منتخب بلاده للأكابر. بعد إقالته مُؤخّرا للتقني الصربي ميلوتين سريدويفيتيش.

وكان المدرب ميلوتين سريدويفيتيش قد فشل في تأهيل أوغندا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، ضمن فوج مُشكّل من الجزائر وتنزانيا والنيجر. بعد أن استهلّ مهامه في صيف 2021.

وحدّد اتحاد الكرة الأوغندي مساء الجمعة الماضية آخر أجل، لِاستلام طلبات تدريب منتخب بلاده للأكابر.

ووفقا لِتقرير نشره موقع “نوتيسيي” الإيطالي، الإثنين، فإن التقنيَين المحلّيَين واللاعبَين الدوليَين السّابقَين باولو نيغرو وجوسيبي ماسكارا، تقدّم كلّ واحد منهما بِملفّ تدريب منتخب أوغندا.

وأضاف أن اتحاد الكرة الأوغندي ضبط مدّة العقد بِعامَين، واشترط على المدرّبين المُترشحّين تأهيل منتخب بلاده لِنهائيات كأس العالم 2026.

ولم يسبق لِمنتخب أوغندا المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويتبارى المنتخب الوطني مع مُنافسه الأوغندي، خارج القواعد في جوان 2024، وبِالجزائر في أكتوبر 2025، لِحساب تصفيات مونديال 2026. ضمن فوج يضمّ أيضا فرق غينيا كوناكري والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

مقالات ذات صلة
غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

حفيظ دراجي: “الفاف” تخلّت عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027

حفيظ دراجي: “الفاف” تخلّت عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027

مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

هذا ما فعله المُنافس المونديالي لـ “الخضر” في نوفمبر المقبل

هذا ما فعله المُنافس المونديالي لـ “الخضر” في نوفمبر المقبل

عبارة “لاعبات غانا يُشبهنّ الرّجال” تُكلّف مدرّبة رواندا عقوبة الإيقاف

عبارة “لاعبات غانا يُشبهنّ الرّجال” تُكلّف مدرّبة رواندا عقوبة الإيقاف

حارس ألمانيا سابقا طارد جاره بِمنشار وسيدخل مصحّة نفسية

حارس ألمانيا سابقا طارد جاره بِمنشار وسيدخل مصحّة نفسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد