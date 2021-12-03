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رياضة

مُنافس “الخضر” شرع في التحضيرات مُبكّرا

علي بهلولي
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مُنافس “الخضر” شرع في التحضيرات مُبكّرا
لاعبو منتخب سيراليون في تربّص (الأرشيف)

يُجري لاعبو منتخب سيراليون لِكرة القدم معسكرا إعداديا داخل القواعد، انطلق في الـ 22 من نوفمبر الماضي.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهر الـ 11 من جانفي المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ووجّه الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر في هذا التربّص، الدّعوة إلى 27 لاعبا محليا. وترك زملاءهم الذين ينشطون خارج الوطن يُركّزون على المنافسات الرّسمية مع أنديتهم.

وكان منتخب سيراليون قد أجرى تربّصا قصيرا بِتركيا في نوفمبر الماضي، تخلّلته مباراة ودّية مع فريق جزر القمر، وانهزم بِثنائية نظيفة. فيما تعذرّ على مسؤوليه برمجة مواجهة أخرى تحضيرية أمام البورندي.

وخلال تصفيات “كان” 2022، تصدّر “محاربو الصّحراء” فوجا ضمّ زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا. بينما تموقع منتخب سيراليون ثانيا خلف نيجيريا وقبل البنين واللوزوطو.

وعكس “الخضر” الذين بلغوا الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، تجمّدت مشاركة سيراليون في الدور الأوّل الذي سبق مرحلة المجموعات، بعدما فشلت في اجتياز عقبة منتخب ليبيريا.

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