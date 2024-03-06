مُنافس “الخضر” في المونديال يتعرّض لِأخطر أنواع الإصابات

تعرّض اللاعب الدولي الغيني مختار دياخابي لِإصابة خطيرة، قد تُبعده عن الميادين لِمدّة تتجاوز السنة.

حدث ذلك خلال مشاركة المدافع دياخابي في مباراة فريقه فالونسيا والزّائر نادي ريال مدريد سهرة السبت الماضي، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الإسبانية (الصورة الأولى المُدرجة أعلاه).

ونقلت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية على لسان طبيب نادي فالونسيا، قوله: “ما تعرّض له دياباخي هو أخطر أنواع الإصابات في العالم الرّياضي على مستوى الرّكبة”. وأشار إلى تمزّق عدّة أربطة معاكسة.

ووفقا للمصدر، فإن عودة الدولي الغيني إلى المنافسات الرّسمية ستطول، وتوقّعت أن يتجاوز الغياب مدّة السنة.

ويتبارى منتخب غينيا كوناكري مع “الخضر” بِالجزائر في مطلع جوان المقبل، بِرسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2023.

وفي سبتمبر 2022 بِملعب وهران، خاض مختار دياباخي كامل أطوار المباراة الودّية لِمنتخب بلاده غينيا كوناكري والجزائر، حيث يظهر في الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة، مُرتديا القميص رقم “5”.

أمّا في كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، فشارك مختار دياباخي في 4 مقابلات، من أصل 5 مواجهات لِمنتخب غينيا كوناكري. وخاضها كلّها أساسيا.