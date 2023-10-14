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رياضة

مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم

علي بهلولي
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مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم
ح.م
التشكيل الأساسي لِمنتخب الصومال الذي واجه فريق النيجر.

انهزم منتخب الصومال لِكرة القدم مساء السبت، بِثلاثية نظيفة أمام مُنافسه فريق النيجر.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار تحضيرات المنتخبَين لِتصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وتلقّت شباك الصومال ثلاثة أهداف من النيجر في الدّقائق الـ 9 والـ 26 (من ركلة جزاء) والـ 79، من عمر مباراة ودّية لُعبت بِالمغرب. عِلما أن مدرب الصومال (رشيد لوستاك) ينتمي إلى بلاد مراكش.

ويخوض منتخب الصومال لقاءً تحضيريا آخر ضد سيراليون، الثلاثاء المقبل.

ويستضيف المنتخب الوطني الجزائري فريق الصومال بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في نوفمبر المقبل، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات المونديال. مع الإشارة إلى أن الجولتَين الأولى والثانية (خارج القواعد ضدّ الموزمبيق) مُبرمجتان في فترة ما بين الـ 13 والـ 21 من الشهر المذكور.

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