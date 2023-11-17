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رياضة

مُنافس “الخضر” في كأس إفريقيا يتعادل

الشروق الرياضي
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مُنافس “الخضر” في كأس إفريقيا يتعادل
ح.م
التشكيل الأساسي لِمنتخب أنغولا في مواجهة جزر الرّأس الأخضر.

تعادل منتخب أنغولا لِكرة القدم سلبا مع مُضيّفه فريق جزر الرّأس الأخضر، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ولُعبت هذه المواجهة بِجزر الرّأس الأخضر سهرة الخميس، تحت إدارة طاقم من الجزائر يتكوّن من: حكم السّاحة يوسف قموح ومُساعدَيه إبراهيم الحملاوي سيد علي وعادل عبان.

وفي مقابلتَين أُخريَين عن الفوج الرّابع، تتبارى ليبيا خارج القواعد مع إيسواتيني، وتستضيف الكاميرون منتخب جزر موريس، مساء الجمعة.

وتُواجه أنغولا المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 15 من جانفي 2024، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار. في فوج يضمّ كذلك فريقَي موريتانيا وبوركينا فاسو.

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