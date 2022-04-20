مُنافس “الخضر” لا يتوفّر على ملعب!

لقطة من مباراة النيجر والجزائر بِنيامي في أكتوبر 2021.

لا يتوفّر منتخب النيجر لِكرة القدم هذه الأيّام على ملعب، يُمكنه احتضان المقابلات الدولية.

ومعلوم أن النيجر تُنافس المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ضمن فوج يضمّ أيضا أوغندا وتنزانيا.

وتحوز النيجر ملعبا وحيدا كان مسرحا لِمقابلات منتخب هذا البلد، والأمر يتعلّق بِميدان “الجنرال سيني كونتشي” بِالعاصمة نيامي، لكن “الكاف” لم تمنحه رخصة احتضان اللقاءات الدولية. كما جاء في بيان نشره اتحاد النيجر لِكرة القدم، الأربعاء. مُشيرا إلى أن قرار المنع استلمته هيئته منذ نحو شهر من الآن.

وكان اتحاد الكرة للنيجر قد مرّ بِالمشكل ذاته في تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن تمنحه “الفيفا” الضوء الأخضر، أياما قلائل قبيل مواجهة الجزائر في أكتوبر الماضي.

بقيت الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الجزائري يُواجه النيجر مرّتَين في تصفيات “الكان”، شهر سبتمبر المقبل. أمّا في جوان القادم، فتستضيف النيجر فريق أوغندا، ثم تتبارى خارج القواعد مع تنزانيا.

وفي سياق له صلة بِالتصفيات، رشّح اتحاد النيجر لِكرة القدم “محاربي الصّحراء” للعبور إلى نهائيات “كان” كوت ديفوار 2023. وقال إن التنافس سيقتصر على التأشيرة الثانية فقط، بين منتخب بلاده وأوغندا وتنزانيا.