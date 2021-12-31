مُنافس “الخضر” يستعين بِخدمات دروغبا وتوري

استلم نجما منتخب كوت ديفوار سابقا ديدييه دروغبا ويحي توري، دعوة تعزيز العارضة الفنية لِفريق “الفيلة”.

ومعلوم أن كوت ديفوار تتبارى مع المنتخب الوطني الجزائري بِالكاميرون، مساء الـ 20 من جانفي المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. في فوج يضمّ أيضا غينيا الاستوائية وسيراليون.

وجاء الاقتراح من قبل اللّجنة المديرة والمؤقّتة التي ترأس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، كما ذكرته أحدث تقارير صحافة بلاد ساحل العاج. التي لم تُوضّح إن كان دروغبا وتوري قبلا الدّعوة أو العكس.

ويُؤمن مسؤولو الكرة الإيفوارية بِأن دروغبا (43 سنة) ويحي توري (38 سنة)، يملكان من الخبرة والتجربة، ما يُمكّنهما من تقديم خدمات فنية جليلة للناخب الوطني باتريس بومال.

وكان منتخب كوت ديفوار قد أُقصي من تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وهو سبب آخر وراء الاستعانة بِخدمات لاعبَين معتزلَين.

ويشغل توري حاليا منصب مساعد مدرب فريق غروزني الروسي، بينما ترشّح دروغبا لِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة الإيفواري، ورُفض ملفه في الأيّام القليلة الماضية. وقد تكون دعوة تعزيز الجهاز الفني لِمنتخب “الفيلة”، محاولة لِثنيه عن التقدّم بِطعن ضد القرار.