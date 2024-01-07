مُنافس “الخضر” يستنجد بِلاعب جديد

استنجد النّاخب الوطني الموريتاني أمير عبدو بعد ظهيرة الأحد، بِاللاعب ياسين الشيخ الولي.

وسيخلف المهاجم ياسين الشيخ الولي زميله عبد الله محمود، الذي تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الذراع الأيسر، في المباراة الودّية أمام تونس مساء الجمعة. وسيغيب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وسبق للاعب ياسين الشيخ الولي (25 سنة) تمثيل ألوان منتخب موريتانيا مرّتَين، منذ عام 2019.

ويرتدي ياسين الشيخ الولي زيّ نادي اتحاد المنستير التونسي منذ الصّيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2026.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 23 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لـ “الكان” العاجي. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي أنغولا وبوركينا فاسو.