-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: استرجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار وتوجيهه للاستثمار
رياضة

مُنافس “الخضر” يستنجد بِلاعب جديد

الشروق الرياضي
  • 250
  • 0
مُنافس “الخضر” يستنجد بِلاعب جديد
ح.م
من اليمين: ياسين الشيخ الولي - عبد الله محمود.

استنجد النّاخب الوطني الموريتاني أمير عبدو بعد ظهيرة الأحد، بِاللاعب ياسين الشيخ الولي.

وسيخلف المهاجم ياسين الشيخ الولي زميله عبد الله محمود، الذي تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الذراع الأيسر، في المباراة الودّية أمام تونس مساء الجمعة. وسيغيب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وسبق للاعب ياسين الشيخ الولي (25 سنة) تمثيل ألوان منتخب موريتانيا مرّتَين، منذ عام 2019.

ويرتدي ياسين الشيخ الولي زيّ نادي اتحاد المنستير التونسي منذ الصّيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2026.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 23 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لـ “الكان” العاجي. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي أنغولا وبوركينا فاسو.

مقالات ذات صلة
امتحان “عسير” لمحرز وعطال وعوار وبلايلي في كأس إفريقيا 2024″

امتحان “عسير” لمحرز وعطال وعوار وبلايلي في كأس إفريقيا 2024″

منتخب موزمبيق يفوز على ليسوتو ودياً قبل “الكان”

منتخب موزمبيق يفوز على ليسوتو ودياً قبل “الكان”

الحكام الجزائريون يتنقلون هذا السبت إلى كوت ديفوار للمشاركة في “الكان”

الحكام الجزائريون يتنقلون هذا السبت إلى كوت ديفوار للمشاركة في “الكان”

مُباراة أخيرة لِمُنافس “الخضر”

مُباراة أخيرة لِمُنافس “الخضر”

رحيل أسطورة البرازيل ماريو زاغالو

رحيل أسطورة البرازيل ماريو زاغالو

بلماضي يحفز “المحاربين” بذكريات التتويج بـ”كان” 2019

بلماضي يحفز “المحاربين” بذكريات التتويج بـ”كان” 2019

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد