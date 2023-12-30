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رياضة

مُنافس “الخضر” يضبط تاريخ انطلاق التدريبات

الشروق الرياضي
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مُنافس “الخضر” يضبط تاريخ انطلاق التدريبات
ح.م

يشرع المنتخب المحلّي الطوغولي صباح هذا الأحد في أوّل حصّة تدريبية، استعدادا لِمواجهة “الخضر”.

ويُقام المران بِملعب “كيغي” مسرح المواجهة الودّية، المُبرمجة الجمعة المقبلة على الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت الطوغولي، والخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وبعد هذه الحصّة التدريبية بِالعاصمة لومي، سيُجري رجال النّاخب الوطني الطوغولي عبد القادر توري كوبادجا المران بِمركز تدريب آخر كما ذكره اتحاد الكرة المحلّي، السبت.

للإشارة، فإن النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سيعقد صباح هذا الأحد مؤتمرا صحفيا، وفي المساء، يخوض لاعبوه مباراة تحضيرية مع الفريق الوطني لِصنف أقلّ من 23 سنة، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويُسافر وفد المنتخب الوطني الجزائري إلى العاصمة الطوغولية لومي، الإثنين المقبل.

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