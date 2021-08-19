مُنافس “الخضر” يطلب الدّعم لِإحراز كأس إفريقيا

دعا اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم السلطات العليا في بلاده ورجال الأعمال وأيضا الجمهور، إلى تقديم يد العون. من أجل مساعدة منتخب “الفيلة” على إحراز كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون 2022.

وتتبارى كوت ديفوار مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 20 من جانفي 2022، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون. ضمن فوج يضم أيضا غينيا الإستوائية وسيراليون.

وقال اتحاد الكرة الإيفواري في أحدث بيان له، إن منتخب بلاده سيُسافر إلى الكاميرون من أجل إحراز اللّقب القاري.

وتحوز كوت ديفوار كأسَين إفريقيتَين، تابعتَين لِنسختَي 1992 و2015. وفي الطبعة الأخيرة عام 2019 ودّعت السباق من الدور ربع النهائي، بعد أن اصطدمت بـ “محاربي الصّحراء”.

وأضافت الهيئة ذاتها تقول، إنها تدعو إلى تظافر الجهود من أجل تجسيد هذا الطّموح. وأشارت إلى ضرورة تلقي الدّعم المطلوب من السلطات العمومية ورجال الأعمال والناشطين في الحقل الكروي، وأيضا أنصار “الفيلة”.

للإشارة، فإن اتحاد الكرة الإيفواري ترأسه بِصفة مُؤقّتة “الحقوقية” المحلية مريم داو غابالا، في انتظار تنظيم انتخابات لاحقا، تُسفر عن تعيين رئيس جديد يقود أعلى هيئة للعبة بِالبلد.