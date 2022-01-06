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رياضة

مُنافس “الخضر” يطير بِاتّجاه الكاميرون

علي بهلولي
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مُنافس “الخضر” يطير بِاتّجاه الكاميرون
لاعبو منتخب سيراليون قبيل سفرية الكاميرون (صورة اتحاد الكرة السيراليوني)

شدّ منتخب سيراليون لِكرة القدم، الخميس، الرّحال جوّا نحو الكاميرون، مسرح نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ولم يلعب منتخب سيراليون منافسة كبيرة بِحجم كأس أمم إفريقيا منذ ربع قرن، وبِالضبط منذ نسخة بلاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا” عام 1996. وحينها ودّع السباق من الدور الأوّل، بعد أن مُني بِثلاث هزائم: أمام الجزائر (0-2)، وبوركينا فاسو (1-2)، وزامبيا (0-4).

وبِخصوص “محاربي الصحراء”، فإن سفريتهم نحو مدينة دوالا الكاميرونية بُرمجت بِتاريخ السبت المقبل.

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