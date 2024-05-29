مُنافس “الخضر” يفتقد خدمات لاعبَين

أعلن اتحاد أوغندا لِكرة القدم، الأربعاء، عن غياب لاعبَين وُجّهت إليهما الدّعوة لِخوض مقابلتَين رسميتَين، إحداهما ضدّ الجزائر.

وتتبارى أوغندا بِالعاصمة كامبالا مع المنتخب الوطني الجزائري مساء العاشر من جوان المقبل، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأخبر اللاعب بيفيس موغابي الناخب الوطني الأوغندي بول بوت، بِأنه غير مستعدّ لِخوض مواجهتَي شهر جوان المقبل. عِلما أن هذا المدافع (29 سنة) سبق له تمثيل ألوان فريقه الوطني، ويرتدي حاليا زيّ نادي ماذرويل الأسكتلندي.

أمّا اللاعب أوتشي إكبيزو، ففسّر غيابه بِمُعاناته صحّيا، وعدم استطاعته تقديم العروض الفنية المأمولة. مع الإشارة إلى أن هذا المهاجم (29 سنة) لم يسبق له تمثيل ألوان منتخب أوغندا، وينشط حاليا في نادي بورت فايل من الدرجة الإنجليزية الرّابعة.

ولِسدّ الثغرتَين، قال اتحاد الكرة الأوغندي إن الناخب الوطني بول بوت استنجد بِلاعبين، وهما: رونالد أوتي (28 سنة) مدافع النادي المحلّي بول، ونيلسون سنكتوكا (26 سنة) مهاجم النادي المحلّي برايت ستارز. مع امتلاك اللاعب الأخير تجربة تمثيل ألوان منتخب أوغندا.

وسينطلق تربّص منتخب أوغندا داخل القواعد عصر هذا الجمعة.