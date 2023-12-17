مُنافس “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه

كشف النّاخب الوطني الأنغولي بيدرو غونسالفس بعد ظهيرة الأحد، عن قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار.

وتتبارى أنغولا مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 15 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2024. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وضمّت قائمة التقني بيدرو غونسالفس 23 لاعبا، يوجد بينهم 19 مُحترفا خارج البلاد.

وسيُقيم منتخب أنغولا معسكرا إعداديا بِمدينة دبي الإماراتية، تتخلّه مقابلتان تحضيريتان، إحداهما أمام البحرين، والأخرى لم تُضبط هُوِّية فريقها بعد.

للإشارة، فإن “الكاف” حدّدت مساء الـ 3 من جانفي المقبل، آخر أجل لِاستلام قوائم لاعبي المنتخبات المُشاركة.