مُنافس “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبي البطولة الإفريقية

كشف النّاخب الوطني الموريتاني أمير عبدو سهرة الإثنين، عن قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وجلب مدرب منتخب “المرابطين” 27 لاعبا لِهذا المحفل الرّياضي القارّي.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 23 من جانفي 2024، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لـ “كان” كوت ديفوار. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وأنغولا.

للإشارة، فإن مدرّبَي بوركينا فاسو وأنغولا أعلنا في تاريخ سابق، عن القائمة النّهائية للاعبيهم. في انتظار النّاخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح الأحد المقبل، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.