مُنافس “الخضر” يُعاني من الأنانية والمصالح الذّاتية

خرّبت المصالح الذّاتية الضيّقة نفسية لاعبي منتخب الكاميرون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، استنادا إلى تصريحات القائد والمهاجم فانسون أبو بكر.

وتُواجه الكاميرون المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقال فانسون أبو بكر إن الانانية طغت على لاعبي منتخب بلاده الكاميرون، في مواجهة مصر بِرسم نصف نهائي البطولة الإفريقية. وكان كلّ واحد منهم يتفنّن في لفت الانتباه بِقدراته الفنية.

وأضاف المهاجم الحالي لِفريق النصر السعودي والزميل السابق لِياسين براهيمي في نادي بورتو البرتغالي، في تصريحات للإعلاميين عقب مواجهة المربّع الذهبي سهرة الخميس، إن اللّعب الفردي والمصالح الضيّقة، جمّدت مشاركة منتخب بلاده، الذي كان مرشّحا لإحراز اللّقب القارّي.

ومعلوم أن نهائيات كأس أمم إفريقيا يحضرها عدد كبير من “المناجرة”، بِغرض اصطياد “العصافير النادرة” وجلبهم إلى كبرى أندية أوروبا.

ويتصدّر المهاجم الكاميروني فانسون أبو بكر لائحة هدّافي البطولة الإفريقية، بِرصيد 6 أهداف، وبِفارق هدف واحد عن مواطنه كارل توكو إيكمبي صاحب الرّتبة الثانية، قبل مقابلتَي المركز الثالث والنهائي.