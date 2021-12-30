-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مُنافس “الخضر” يُقلّص قائمة لاعبيه ويُواجه تونس

علي بهلولي
  • 392
  • 0
مُنافس “الخضر” يُقلّص قائمة لاعبيه ويُواجه تونس

يتبارى منتخب سيراليون لِكرة القدم ودّيا مع نظيره التونسي، بِالكاميرون في السابع من جانفي المقبل.

جاء ذلك على لسان الناخب الوطني التونسي منذر الكبير، في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس.

وسيكون هذه اللقاء أوّل وآخر مباراة تحضيرية لِمنتخب سيراليون، قبل مواجهة الجزائر في الـ 11 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. بينما يستهلّ منتخب “نسور قرطاج” البطولة الكروية القارية، بِمواجهة فريق مالي في الـ 12 من الشهر ذاته.

وكان منتخب سيراليون قد خاض مواجهة أشبه بِالمباراة التطبيقية الثلاثاء الماضي، أمام فريق يُمثّل لاعبين من البطولة المحلية، وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1). عِلما أن مُنافس “الخضر” يعتمد على لاعبين ينشطون خارج الوطن، حتى وإن كانوا ينتمون إلى أندية “مغمورة”.

وفي سياق ذي صلة، كشف اتحاد سيراليون لكرة القدم، الخميس، عن قائمة اللاعبين الـ 28 الذين سيُشاركون في “كان” الكاميرون. وهي لائحة قام الناخب الوطني جون كيستر بِتقليصها، بعدما كانت تضمّ 40 لاعبا.

مقالات ذات صلة
هذه حقيقة صورة المزاح بين المجبري وبن عيادة

هذه حقيقة صورة المزاح بين المجبري وبن عيادة

كورونا يهزم أقوى رجل في العالم

كورونا يهزم أقوى رجل في العالم

قرعة كأس الكاف.. شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في نفس المجموعة

قرعة كأس الكاف.. شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في نفس المجموعة

كورونا تضرب شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة قبل الداربي

كورونا تضرب شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة قبل الداربي

هذا النادي يُريد انتداب آدم الوناس

هذا النادي يُريد انتداب آدم الوناس

هذا ما قاله غوارديولا عن غياب محرز خلال “الكان”

هذا ما قاله غوارديولا عن غياب محرز خلال “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد