مُنافس “الخضر” يُقلّص قائمة لاعبيه ويُواجه تونس

يتبارى منتخب سيراليون لِكرة القدم ودّيا مع نظيره التونسي، بِالكاميرون في السابع من جانفي المقبل.

جاء ذلك على لسان الناخب الوطني التونسي منذر الكبير، في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس.

وسيكون هذه اللقاء أوّل وآخر مباراة تحضيرية لِمنتخب سيراليون، قبل مواجهة الجزائر في الـ 11 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. بينما يستهلّ منتخب “نسور قرطاج” البطولة الكروية القارية، بِمواجهة فريق مالي في الـ 12 من الشهر ذاته.

وكان منتخب سيراليون قد خاض مواجهة أشبه بِالمباراة التطبيقية الثلاثاء الماضي، أمام فريق يُمثّل لاعبين من البطولة المحلية، وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1). عِلما أن مُنافس “الخضر” يعتمد على لاعبين ينشطون خارج الوطن، حتى وإن كانوا ينتمون إلى أندية “مغمورة”.

وفي سياق ذي صلة، كشف اتحاد سيراليون لكرة القدم، الخميس، عن قائمة اللاعبين الـ 28 الذين سيُشاركون في “كان” الكاميرون. وهي لائحة قام الناخب الوطني جون كيستر بِتقليصها، بعدما كانت تضمّ 40 لاعبا.