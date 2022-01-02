مُنافس “الخضر” يُلغي مقابلته التحضيرية

أُلغيت المباراة التحضيرية بين منتخب سيراليون وصفوة لاعبي البطولة المحلية، بعدما كان مُقرّرا أن تُجرى السبت الماضي.

وقال اتحاد سيراليون لِكرة القدم في بيان مُقتضب، إن إلغاء هذه المباراة سببه تنظيمي و”لوجيستي”.

وكان منتخب سيراليون قد واجه الفريق المحلّي ذاته الثلاثاء الماضي، وافترقا على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله.

ويعتمد منتخب سيراليون على عدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون خارج البلاد، لكن لا ينتمون إلى فرق أوروبية كبيرة.

ويُقيم منتخب سيراليون معسكرا إعداديا داخل القواعد، تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي الحالي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022.