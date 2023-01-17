مُنافس المنتخب المحلّي الجزائري في ربع النهائي

الآن وقد حجز المنتخب المحلّي الجزائري مقعدا في ربع نهائي بطولة إفريقيا 2023 لِهذه الفئة، فإن التفكير سينصبّ على هُوِّية مُنافسه في هذه المحطّة.

ولكن قبل ذلك، فإن رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة لم يضمنوا بعد مركز الصّدارة، احتراما لِبقية المُتنافسين، وأيضا عدم استباق “الغيب”.

وفي حال عبور محلّيي “الخضر” إلى ربع النهائي في مركز الرّيادة، فسيُواجهون وصيف الفوج الثاني. أمّا إذا تموقعوا ثانيا، فسيلعبون مع رائد المجموعة الثالثة.

وتقول معطيات الفوجَين المُشار إليهما مايلي:

ترتيب المجموعة الثانية:

1- السنيغال 3ن

2- الكونغو الديموقراطية 1ن

3- أوغندا 1ن

4- كوت ديفوار 0ن

المقابلات:

السنيغال 1 – كوت ديفوار 0

الكونغوالديموقراطية 0 – أوغندا 0

السنيغال – أوغندا (الأربعاء)

الكونغو الديموقراطية – كوت ديفوار (الأربعاء)

السنيغال – الكونغو الديموقراطية (الأحد المقبل)

أوغندا – كوت ديفوار (الأحد المقبل)

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- مدغشقر 3ن

2- السودان 0ن (ناقص مباراة)

3- غانا 0ن

4- المغرب (انسحبت)

المقابلات:

مدغشقر 2 – غانا 1

غانا – السودان (الخميس المقبل)

مدغشقر – السودان (الإثنين المقبل)