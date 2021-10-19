مُنافس بلوزداد قدم مُبكّرا

أجرى لاعبو فريق أسيك ميموزا الإيفواري صباح الثلاثاء، أوّل حصّة مرانية لهم بِالجزائر. احتضن فعّالياتها مركز التدريب لِبلدية أولاد فايت بِالعاصمة.

وخضع مُنافسو فريق شباب بلوزداد لِحصّة تدريبية ثانية بِالميدان ذاته، مساء الثلاثاء.

وكان وفد مُمثّل الكرة الإيفوارية قد حلّ بِالجزائر مساء الإثنين، بعد أن مرّ بِمدينة إسطنبول التركية.

ويستعدّ فريق أسيك ميموزا الإيفواري لِمواجهة المضيف شباب بلوزداد، الأحد المقبل على الساعة السابعة مساءً.

ويحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار هذه المباراة، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكان شباب بلوزداد قد انهزم بِنتيجة (1-3)، في لقاء الذهاب بِكوت ديفوار مساء السبت الماضي.