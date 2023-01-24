مُنافس رجال بلماضي أقصى الكاميرون

فجّر منتخب النيجر للاعبين المحلّيين مفاجأة مُدوّية سهرة الثلاثاء، بِتأهّله إلى ربع نهائي “شان” 2023، وإقصائه للكاميرون.

وفازت النيجر على الكاميرون بِهدف لِصفر، في مباراة احتضنها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة “الشان”.

وتأهّل المنتخب المحلّي النيجري إلى ربع النهائي، بعد تصدّره لائحة ترتيب الفوج الخامس بِرصيد 4 نقاط. بينما أُقصيت الكاميرون والكونغو برازافيل بعد تموقعهما في المركزَين الثاني والثالث بِمجموع ثلاث نقاط ونقطة واحدة، على التوالي.

ولم تشفع لِمنتخب الكاميرون عراقته وسطوته، وحيازته في صفوفه لاعبا خاض كأس العالم 2022 بِقطر، والأمر يتعلّق بِالمهاجم جيروم مبيكيلي الذي شارك أساسيا في مواجهة النيجر، وأيضا كان وراء صنع هدف “الأسود الجموحة” ضد البرازيل، بِتمريرة حاسمة لِزميله فانسون أبو بكر مُسجّل الهدف.

وتُواجه النيجر المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين (ذهابا وإيابا) في أواخر مارس المقبل، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومعلوم أن منتخب النيجر للأكابر يتشكّل بِنسبة كبيرة من اللاعبين المحلّيين، عكس “مُحاربي الصّحراء” (المحترفين). كما أن الزمام الفني لِفئتَي المحلّيين والأكابر يُمسك به تقني واحد مُمثّل في إطار التدريب الفرنسي جون ميشال كافالي (في الجزائر بوقرة وبلماضي).

ويُشكّل حضور منتخب النيجر إلى “شان” 2023 فرصة مواتية لِبلماضي، من أجل أخذ معلومات قيّمة عن هذا المنتخب.