-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مُنافس رجال بلماضي أقصى الكاميرون

علي بهلولي
  • 258
  • 1
مُنافس رجال بلماضي أقصى الكاميرون
الأرشيف
منتخب النيجر للاعبين المحلّيين.

فجّر منتخب النيجر للاعبين المحلّيين مفاجأة مُدوّية سهرة الثلاثاء، بِتأهّله إلى ربع نهائي “شان” 2023، وإقصائه للكاميرون.

وفازت النيجر على الكاميرون بِهدف لِصفر، في مباراة احتضنها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة “الشان”.

وتأهّل المنتخب المحلّي النيجري إلى ربع النهائي، بعد تصدّره لائحة ترتيب الفوج الخامس بِرصيد 4 نقاط. بينما أُقصيت الكاميرون والكونغو برازافيل بعد تموقعهما في المركزَين الثاني والثالث بِمجموع ثلاث نقاط ونقطة واحدة، على التوالي.

ولم تشفع لِمنتخب الكاميرون عراقته وسطوته، وحيازته في صفوفه لاعبا خاض كأس العالم 2022 بِقطر، والأمر يتعلّق بِالمهاجم جيروم مبيكيلي الذي شارك أساسيا في مواجهة النيجر، وأيضا كان وراء صنع هدف “الأسود الجموحة” ضد البرازيل، بِتمريرة حاسمة لِزميله فانسون أبو بكر مُسجّل الهدف.

وتُواجه النيجر المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين (ذهابا وإيابا) في أواخر مارس المقبل، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومعلوم أن منتخب النيجر للأكابر يتشكّل بِنسبة كبيرة من اللاعبين المحلّيين، عكس “مُحاربي الصّحراء” (المحترفين). كما أن الزمام الفني لِفئتَي المحلّيين والأكابر يُمسك به تقني واحد مُمثّل في إطار التدريب الفرنسي جون ميشال كافالي (في الجزائر بوقرة وبلماضي).

ويُشكّل حضور منتخب النيجر إلى “شان” 2023 فرصة مواتية لِبلماضي، من أجل أخذ معلومات قيّمة عن هذا المنتخب.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة رسمية مع النصر السعودي

هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة رسمية مع النصر السعودي

ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة

رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

هكذا علّق مدرب كوت ديفوار على مواجهة الجزائر في ربع النهائي

هكذا علّق مدرب كوت ديفوار على مواجهة الجزائر في ربع النهائي

سليماني يُسجّل لكن فريقه يُقصى

سليماني يُسجّل لكن فريقه يُقصى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ناقل

    مبروك لإخواننا و جيراننا النيجيريين، هو المنتخب المحلي من إختراع الكاف، القارات الأخرى لا تعرف هاد النوع من المنتخبات، نتمنى غن يستفيد منتخب الكاميرون من جولة سياحية و ترفيه حتى يتجاوز خيبة الإقصاء و يعود لبلده، على بذكريات جيدة.

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد