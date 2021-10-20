مُنافس “محاربي الصّحراء” يردّ على لجنة محاربة الفساد

ردّ اتحاد جيبوتي لكرة القدم في بيان له مساء الأربعاء، على لجنة التحقيق المحلية التي أطلقتها الحكومة لِسبب له صلة بِالفساد.

وتُواجه جيبوتي المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة المصرية القاهرة، في الـ 10 من نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقال اتحاد الكرة الجيبوتي إن هيئته تحمل طابعا جمعويا، وتنشط وفق ما تنص عليه القوانين في بلده.

وأضاف اتحاد الرئيس حسن وابري، أنه يُنظّم سنويا جمعية عامّة، لِمناقشة التقريرَين الأدبي والمالي.

وتابع يقول إن نشاطاته على غرار تربّصات التكوين ومشاركات منتخباته الوطنية (مختلف الفئات) في المنافسات الدولية، تتغذّى من إعانات الاتحادَين الدولي والإفريقي لكرة القدم. مُشيرا إلى أن لجنة من “الفيفا” تتكفّل بِمراقبة أوجه إنفاق هذه المساعدات المالية.

وأردف اتحاد الكرة الجيبوتي يقول إن هيئته لم تستلم أيّ دعم مالي، من قبل السلطات الرياضية في بلاده.

واختتمت هيئة الرئيس حسن وابري تقول، إن اتحاد الكرة الجيبوتي ينشط بِاستقلالية تامّة، وبِشفافية مُطلقة، ضمن إطار لوائح الاتحادَين الدولي الإفريقي لكرة القدم.

يُذكر أن الصحافة الجيبوتية نشرت في أحدث أعدادها، بيانا لِوزارة الرياضة في بلادها، تُعلن فيه عن تشكيل لجنة تحقيق، تُعالج طرق تسيير اتحاد الكرة المحلي، وأوجه إنفاق الموارد المالية في هذه الهيئة، المُرادف لِمحاربة الفساد.