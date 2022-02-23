مُنافس وفاق سطيف يتعادل

تعادل نادي أمازولو بِنتيجة سلبية مع الضيف فريق غالاكسي مساء الثلاثاء، في مباراة أُقيمت فعّالياتها لِحساب منافسة بطولة جنوب إفريقيا.

ويتموقع فريق أمازولو في المركز الـ 7، من أصل 16 ناديا متنافسا، قبل 9 جولات عن إسدال ستار بطولة جنوب إفريقيا.

ويتبارى نادي أمازولو الجنوب إفريقي مع الزائر وفاق سطيف، الجمعة المقبلة على الساعة السادسة مساءً محلّيا (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري). ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة فوق أرضية ميدان “موزس مابيدا” بِمدينة ديربان الجنوب إفريقية، وهو الملعب ذاته الذي احتضن مواجهة نادي أمازولو والزائر فريق غالاكسي.

هذا وشدّ وفد وفاق سطيف صباح الأربعاء، الرّحال جوّا من العاصمة نجو جنوب إفريقيا، على متن طائرة خاصّة.