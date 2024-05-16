مُوفدو النّظام المغربي إلى مكّة الثوّار يتأدّبون هذه المرّة!

أبدى مسؤولو اتحاد الكرة المغربي شيئا من “التأدّب” بِالجزائر، وتجنّبوا هذه المرّة مُمارسة التهريج الذي خطّط له نظام محمد السّادس، كبيرهم الذي علّمهم السّحر.

وجلب اتحاد الكرة المغربي إلى الجزائر قميصا رياضيا لا يحمل تلك الخريطة الوهمية، التي يهذي بها “المخزن” وهو يتقلّب فوق فراش المرض. ويُقصد بها ضمّ الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية عنوة إلى بلاد مراكش، مُخالَفة للشرائع الدولية. عِلما أن “القزم” فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي وبيدق محمد السّادس لا يحضر إلى الجزائر، لأنه يعلم علم اليقين أنه سيشعر في قلب مكّة الثوّار بـ “وضاعته”.

وانعقد بِالجزائر، الخميس، اجتماع للجنتَين التقنيتَين لِاتحادَي الكرة في البلدَين (الصّورتان المُدرجتان).

ويستعدّ المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم فئة أقلّ من 17 سنة، لِمُواجهة نظيره المغربي، بِملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة هذا الجمعة على الساعة الخامسة مساءً. في إطار إيّاب الدور قبل الأخير من تصفيات كأس العالم لِهذا الصّنف.