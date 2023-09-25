-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مِن الملاعب إلى الجيش الأوكراني إلى مصحّة إدمان الخمور

الشروق الرياضي
  • 218
  • 0
مِن الملاعب إلى الجيش الأوكراني إلى مصحّة إدمان الخمور
ح.م
ألكسندر ألييف مُرتديا البزّة العسكرية للجيش الأوكراني.

يرقد اللاعب الدولي الأوكراني المُعتزل ألكسندر ألييف في بلاده فوق سرير المستشفى، للعلاج من إدمان شرب الخمر.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الأوكرانية، فإن ألييف نُقل إلى المستشفى منذ 5 أيّام خلت، بِسبب إدمان شرب الخمر. وأضافت أن وضعيته الصحّية حرجة.

وسبق لِألكسندر ألييف (38 سنة) نيل لقب بطولة أوكرانيا بِزيّ نادي دينامو كييف 4 مرّات ما بين 2003 و2009، في منصب متوسّط ميدان، فضلا عن تتويجات أخرى. كما مثّل ألوان منتخب بلاده في 27 مباراة دولية منذ 2008، قبل أن يعتزل رياضة كرة القدم في أواخر العقد الماضي.

وبعد الاجتياح الرّوسي لِبلده، التحق ألكسندر ألييف بِصفوف الجيش الأوكراني.

مقالات ذات صلة
عمورة.. خجول ويتحدّث بِالعربية لكنّه أشبه بِالصّاروخ!

عمورة.. خجول ويتحدّث بِالعربية لكنّه أشبه بِالصّاروخ!

غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

صادي يريد “كريستيان كورغوف” في المديرية الفنية الوطنية

صادي يريد “كريستيان كورغوف” في المديرية الفنية الوطنية

هدف لـ “محيوس” في سويسرا

هدف لـ “محيوس” في سويسرا

آيت نوري بِمظهر لافت

آيت نوري بِمظهر لافت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد