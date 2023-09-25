مِن الملاعب إلى الجيش الأوكراني إلى مصحّة إدمان الخمور

يرقد اللاعب الدولي الأوكراني المُعتزل ألكسندر ألييف في بلاده فوق سرير المستشفى، للعلاج من إدمان شرب الخمر.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الأوكرانية، فإن ألييف نُقل إلى المستشفى منذ 5 أيّام خلت، بِسبب إدمان شرب الخمر. وأضافت أن وضعيته الصحّية حرجة.

وسبق لِألكسندر ألييف (38 سنة) نيل لقب بطولة أوكرانيا بِزيّ نادي دينامو كييف 4 مرّات ما بين 2003 و2009، في منصب متوسّط ميدان، فضلا عن تتويجات أخرى. كما مثّل ألوان منتخب بلاده في 27 مباراة دولية منذ 2008، قبل أن يعتزل رياضة كرة القدم في أواخر العقد الماضي.

وبعد الاجتياح الرّوسي لِبلده، التحق ألكسندر ألييف بِصفوف الجيش الأوكراني.