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رياضة

مِن المولودية إلى منتخب البوسنة والهرسك

علي بهلولي
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مِن المولودية إلى منتخب البوسنة والهرسك
فاروق خادزيبيغيتش أثناء تقديمه إلى وسائل الإعلام (صورة اتحاد الكرة البوسني).

أعلن اتحاد البوسنة والهرسك لِكرة القدم، الأربعاء، عن تعيين التقني المحلّي فاروق خادزيبيغيتش على رأس العارضة الفنية لِمنتخب الأكابر.

وكان التقني البوسني فاروق خادزيبيغيتش (65 سنة) عاطلا عن العمل منذ سبتمبر الماضي، تاريخ انتهاء مهامه في جهاز التدريب لِنادي مولودية الجزائر.

وقال اتحاد الكرة البوسني في بيان له إن المدرب خادزيبيغيتش سيعمل على تأهيل المنتخب إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا، المُقرّر تنظيمها بِألمانيا في صيف 2024.

ويلعب منتخب البوسنة والهرسك تصفيات “أورو” 2024، ضمن فوج يضمّ فرق البرتغال وسلوفاكيا وآيسلندا واللّكسمبورغ وليشتنشتاين. مع تأهّل الرّائد إلى النهائيات، ويخوض الوصيف مواجهتَي السدّ لِبلوغ الغاية ذاتها.

وسيخلف فاروق خادزيبيغيتش التقني البلغاري إيفايلوبيتيف (47 سنة)، الذي درّب منتخب البوسنة والهرسك ما بين 2021 و2022، وفشل في تأهيله إلى المونديال القطري.

وسبق للتقني فاروق خادزيبيغيتش تدريب منتخب بلاده البوسنة والهرسك، لِفترة قصيرة عام 1999. كما أشرف على فريق الجبل الأسود ما بين 2019 و2020.

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