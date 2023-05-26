-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

نائبات يتبادلن اللكمات تحت قبة البرلمان لهذا السبب

جواهر الشروق
  • 995
  • 0
نائبات يتبادلن اللكمات تحت قبة البرلمان لهذا السبب
ح.م

تبادلت نائبات بوليفيات اللكمات والركلات تحت قبة البرلمان خلال نقاش حول مصير حاكم مسجون وصفته المعارضة بأنه “سجين سياسي”.

وقعت المشاجرة خلال جلسة قدم فيها وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيلو، تقريرا عن اعتقال لويس فيرناندو كاماتشو، الحاكم المحافظ لمنطقة سانتا كروز والشخصية البارزة في المعارضة.

ودافع الوزير في حكومة الرئيس اليساري لويس آرس، عن شرعية الاعتقال ووصف أعضاء حزب كاماتشو بـ “الجماعات المتطرفة التي جاءت لسرقة خيرات الشعب البوليفي”.

https://twitter.com/laopinioncucuta/status/1661428247639326734

وأثناء حديثه، رفع بعض نواب المعارضة لافتات وإشارات بما في ذلك تلك التي وصفت ديل كاستيلو بـ “وزير الإرهاب”.

وبينما حاول آخرون التقاط اللافتات، اندلع الشجار بين حوالي 20 نائبا، وتم تبادل الضربات لعدة دقائق بين النائبات.

وامتد العراك حتى خارج مبنى البرلمان، حيث تشابكت النائبتان، تاتيانا أنييز (حزب كريموس) وماريا ألانوكا (حزب ماس) في مكان آخر يتبع الكونغرس البوليفي، ولكنه لم يخلف أي إصابات.

وأعلن نائب رئيس الكونجرس البوليفي، أنه سيدعو الكتلتين السياسيتين إلى اجتماع لمحاولة ضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد مرة أخرى.

مقالات ذات صلة
زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز يثير الجدل.. هل هو تركي آل الشيخ؟

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز يثير الجدل.. هل هو تركي آل الشيخ؟

لتطوير مسكّنات خارقة.. علماء يدرسون حالة امرأة لا تشعر بالألم إطلاقا!

لتطوير مسكّنات خارقة.. علماء يدرسون حالة امرأة لا تشعر بالألم إطلاقا!

النساء أم الرجال أكثر عرضة للوفاة بعد الأزمة القلبية؟.. دراسة تجيب

النساء أم الرجال أكثر عرضة للوفاة بعد الأزمة القلبية؟.. دراسة تجيب

بالفيديو.. أمريكية تستعيد خاتما ثمينا أضاعته قبل 13 عاما في المرحاض!

بالفيديو.. أمريكية تستعيد خاتما ثمينا أضاعته قبل 13 عاما في المرحاض!

هكذا تسببت حسناء بريطانية بأزمات خطيرة للاعبين مشهورين!

هكذا تسببت حسناء بريطانية بأزمات خطيرة للاعبين مشهورين!

فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب

فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد