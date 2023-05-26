نائبات يتبادلن اللكمات تحت قبة البرلمان لهذا السبب

تبادلت نائبات بوليفيات اللكمات والركلات تحت قبة البرلمان خلال نقاش حول مصير حاكم مسجون وصفته المعارضة بأنه “سجين سياسي”.

وقعت المشاجرة خلال جلسة قدم فيها وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيلو، تقريرا عن اعتقال لويس فيرناندو كاماتشو، الحاكم المحافظ لمنطقة سانتا كروز والشخصية البارزة في المعارضة.

ودافع الوزير في حكومة الرئيس اليساري لويس آرس، عن شرعية الاعتقال ووصف أعضاء حزب كاماتشو بـ “الجماعات المتطرفة التي جاءت لسرقة خيرات الشعب البوليفي”.

https://twitter.com/laopinioncucuta/status/1661428247639326734

وأثناء حديثه، رفع بعض نواب المعارضة لافتات وإشارات بما في ذلك تلك التي وصفت ديل كاستيلو بـ “وزير الإرهاب”.

وبينما حاول آخرون التقاط اللافتات، اندلع الشجار بين حوالي 20 نائبا، وتم تبادل الضربات لعدة دقائق بين النائبات.

وامتد العراك حتى خارج مبنى البرلمان، حيث تشابكت النائبتان، تاتيانا أنييز (حزب كريموس) وماريا ألانوكا (حزب ماس) في مكان آخر يتبع الكونغرس البوليفي، ولكنه لم يخلف أي إصابات.

وأعلن نائب رئيس الكونجرس البوليفي، أنه سيدعو الكتلتين السياسيتين إلى اجتماع لمحاولة ضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد مرة أخرى.