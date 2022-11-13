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نائبة ألمانية تتهم أمريكا بسبب سياسة “فرق تسد”

جواهر الشروق
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نائبة ألمانية تتهم أمريكا بسبب سياسة “فرق تسد”
أرشيف
مقر البرلمان الألماني

دعت نائبة ألمانية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن سياسة “فرّق تسد” في استراتيجيتها لمواجهة روسيا والصين.

واتهمت النائبة اليسارية في البرلمان الألماني، سارة واغنكنخت، البيت الأبيض بتأجيج الصراع في أوكرانيا بهدف استعادة أمجاده، وبسط نفوذه على العالم الذي لا يروق لواشنطن أن يصبح متعدد الأقطاب.

وأوضحت أن “حماقة ساسة البيت الأبيض تكمن في محاولاتهم كبح جماح موسكو وبكين، عوضا عن السعي لبناء أسس الشراكة معهما”، وطالبت الغرب بـ”التخلي عن سياسية فرق تسد”.

وفي وقت سابق شددت فاغنكنخت على خطورة انعدام خطة لإحلال السلام في أوكرانيا، واعتبرت ذلك وصمة عار في جبين الغرب، مشيرة إلى أن الأولوية تقتضي إنهاء الصراع أولا، ثم الحديث عن ضمانات أمنية.

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