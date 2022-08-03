نائبة استرالية تصف إليزابيث الثانية بـ”الملكة المستعمِرة”

وصفت عضوة في مجلس الشيوخ الأسترالي، إليزابيث الثانية بـ “الملكة المستعمِرة” خلال أداء القسم في البرلمان.

ونظرا لأن الملكة إليزابيث لا تزال رأس الدولة في استراليا، يتعين على جميع أعضاء مجلس الشيوخ أداء قسم الولاء لها، ومع ذلك، قررت ليديا ثورب، أول سيناتور أسترالي من السكان الأصليين من ولاية فيكتوريا، إضافة كلمة “مستعمرة”، حيث قالت: “أنا، صاحبة السيادة ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق للمستعمِرة جلالة الملكة إليزابيث الثانية” وقبل أن تقاطعها رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز، صاح أحد الزملاء في المجلس “أنت لست عضوا في مجلس الشيوخ إذا لم تفعلي ذلك بشكل صحيح”.

تدخلت لاحقا لاينز قائلة: “أنت مطالبة بتلاوة القسم كما هو مطبوع على البطاقة “لتعيد ليديا القسم” في المرة الثانية وهي ترفع قبضة يدها “أنا، ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، وورثتها وخلفائها وفقًا للقانون”

وغردت ثورب في حسابها على “تويتر” إنها لم تتنازل عن السيادة أبدا”.

يذكر أن ليديا قالت الشهر الماضي إن أستراليا “مشروع استعماري” وأن العلم الأسترالي لا يمثلها على أنها امرأة من السكان الأصليين.

واستعمرت بريطانيا أستراليا بداية من عام 1788، حتى تم إعلانها كمنولث في عام 1901، وفقًا لصحيفة الغارديان، و”بموجب الدستور الأسترالي، يجب على جميع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب أن يقسموا بالولاء للملكة وورثتها وخلفائها قبل الجلوس في البرلمان”.