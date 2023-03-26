نائبة الرئيس الأمريكي تزور 3 دول إفريقية

تقوم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس برحلة إفريقية، تستغرق أسبوعًا بداية من يوم الأحد، بحيث تشمل كل من غانا وتنزانيا وزامبيا.

وتهدف الجولة حسب بيان للبيت الأبيض، إلى “تعميق وإعادة تأطير العلاقات الأمريكية في إفريقيا”.

“وستركز زيارات هاريس على قضايا الشباب والتنمية الاقتصادية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي”، وتبدأ مساء الأحد من العاصمة الغانية أكرا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أجرى زيارة إلى إثيوبيا والنيجر الأسبوع الماضي. كما ينتظر أن يحلّ الرئيس جو بايدن في القارة في وقت لاحق.