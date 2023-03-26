-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تزور 3 دول إفريقية

الشروق أونلاين
  • 1008
  • 0
نائبة الرئيس الأمريكي تزور 3 دول إفريقية
أرشيف
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

تقوم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس برحلة إفريقية، تستغرق أسبوعًا بداية من يوم الأحد، بحيث تشمل كل من غانا وتنزانيا وزامبيا.

وتهدف الجولة حسب بيان للبيت الأبيض، إلى “تعميق وإعادة تأطير العلاقات الأمريكية في إفريقيا”.

“وستركز زيارات هاريس على قضايا الشباب والتنمية الاقتصادية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي”، وتبدأ مساء الأحد من العاصمة الغانية أكرا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أجرى زيارة إلى إثيوبيا والنيجر الأسبوع الماضي. كما ينتظر أن يحلّ الرئيس جو بايدن في القارة في وقت لاحق.

مقالات ذات صلة
في استفزاز جديد.. متطرفون بالدنمارك يحرقون نسخة من القرآن الكريم

في استفزاز جديد.. متطرفون بالدنمارك يحرقون نسخة من القرآن الكريم

آخر استطلاعات الرأي بفرنسا.. لوبان تتفوق على ماكرون لهذا السبب!

آخر استطلاعات الرأي بفرنسا.. لوبان تتفوق على ماكرون لهذا السبب!

إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق جنوبي نابلس

إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق جنوبي نابلس

بعد السعودية.. دولة خليجية ثانية تتجّه للصلح مع إيران

بعد السعودية.. دولة خليجية ثانية تتجّه للصلح مع إيران

أمام سانشيز وملكه.. رئيس كولومبيا يطالب بحضور الصحراء الغربية في القمم الأيبيرية-الأمريكية

أمام سانشيز وملكه.. رئيس كولومبيا يطالب بحضور الصحراء الغربية في القمم الأيبيرية-الأمريكية

مؤامرة على تونس والجزائر أكبر مستهدف

مؤامرة على تونس والجزائر أكبر مستهدف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد