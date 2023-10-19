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رياضة

نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية من كريم بن زيمة (فيديو)

عمر سلامي
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نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية من كريم بن زيمة (فيديو)
أرشيف
كريم بن زيمة

طالبت النائبة في البرلمان الفرنسي فاليري بوييه بسحب الجنسية الفرنسية من نجم كرة القدم العالمي كريم بن زيمة.

وقالت النائبة الفرنسية في تصريحات لها: ” في حال ثبتت ادعاءات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ضد بن زيمة التي اتهمه فيها بأن له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، يجب الشروع في إجراءات سحب الجنسية الفرنسية”.

كما كتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” إذا كان كريم بن زيمة مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين، فيجب علينا على الأقل أن نسحب منه الكرة الذهبية كعقوبة رمزية، ولكن أيضًا وقبل كل شيء جنسيته الفرنسية”.

وأضافت بوييه التي تنتمي إلى “اليمين”: “إن الاتفاق مع أولئك الذين يعلنون الحرب علينا سيكون بمثابة خيانة لبلدنا”.

ويتعرض بن زيمة للمطاردة من قبل الحكومة الفرنسية، المنحازة للاحتلال الصهيوني، والتي توجه إعلامها لمهاجمة كل من يبدي تضامنه مع سكان غزة، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم.

ونشر كريم بن زيمة عبر منصة “إكس” دعما لسكان غزة، حيث قال “كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.
وعلّق وزير الداخلية على موقف بن سمة حيث قال في تصريحات لقناة “سي نيوز”: بن زيمة لديه علاقات، مع جماعة الإخوان المسلمين، كما نعلم جميعا”.
وقرّر نجم الإتحاد السعودي كريم بن زيمة، رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان، بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها أن كريم بن زيمة له علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

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