نائبة لبنانية تكشف تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان.. وهذا ما وجدته في مكتبها!

كشفت نائبة لبنانية عن تعرضها للتحرش والتنمّر تحت قبة البرلمان، واكتشافها لمجلات إباحية في المكتب الذي تم تسليمها إياه.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريحات النارية للنائبة سينتيا زرازير، التي أطلقتها عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء 26 جويلية 2022، والتي فضحت من خلالها الممارسات الشاذة في البرلمان اللبناني.

وقالت زرازير: “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً، وأناس محترمون ثانياً، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم”.

وأضافت أنها تسلمت “مكتباً قذراً” يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره، بالإضافة إلى واقيات ذكورية.

من جانب آخر أوضحت أن نواب حركة أمل تنمروا على اسم عائلتها، حيث توجهوا لها بكلمات كـ”صراصير” عند دخولها إلى قاعة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام محلية.

كذلك أكدت خلال حديث صحافي حصول “تلطيش” خارج القاعة من بعض النواب، معبرة عن صدمتها، قائلة: “عيب. هودي نواب؟”.

وأردفت: “هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!”.

وأثارت تصريحات النائبة جدلا واسعاً عبر شبكات التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن تضامنهم معها، وطالبوها بالكشف عن أسماء النواب من أجل السعي لمحاسبتهم.