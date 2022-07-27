نائبة لبنانية تكشف تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان.. وهذا ما وجدته في مكتبها!
كشفت نائبة لبنانية عن تعرضها للتحرش والتنمّر تحت قبة البرلمان، واكتشافها لمجلات إباحية في المكتب الذي تم تسليمها إياه.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريحات النارية للنائبة سينتيا زرازير، التي أطلقتها عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء 26 جويلية 2022، والتي فضحت من خلالها الممارسات الشاذة في البرلمان اللبناني.
تلطيش! وولدنة ومسخرة على اسمها واغراض معيبة بمكتبها!!
من غير المقبول معاملة نائبة ومشرعة في المجلس النيابي بهذا الاستخفاف والتنمر والسوقية!
غريب كيف تحملت #سينتيا_زرازير هذا الكم من الحقارة في التعامل معها 😡🤬 pic.twitter.com/42QRsoMyPe
— Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@MajdolineLahham) July 26, 2022
وقالت زرازير: “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً، وأناس محترمون ثانياً، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم”.
وأضافت أنها تسلمت “مكتباً قذراً” يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره، بالإضافة إلى واقيات ذكورية.
بعد وصفها بالصراصير سينتيا زرازير: وجدت مجلات اباحية في مكتبي!! pic.twitter.com/rYUhEccPKx
— Rabih shantaf ربيع شنطف (@RChantaf) July 26, 2022
لأي نائب سابق كان المكتب الذي استلمته النائبة #سينتيا_زرازير ؟ pic.twitter.com/jxXnIF6mcm
— Rabih shantaf ربيع شنطف (@RChantaf) July 26, 2022
من جانب آخر أوضحت أن نواب حركة أمل تنمروا على اسم عائلتها، حيث توجهوا لها بكلمات كـ”صراصير” عند دخولها إلى قاعة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام محلية.
كذلك أكدت خلال حديث صحافي حصول “تلطيش” خارج القاعة من بعض النواب، معبرة عن صدمتها، قائلة: “عيب. هودي نواب؟”.
وأردفت: “هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!”.
– تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.
– تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.
– التنمّر على اسم عائلتي.
– عدم منحي موقف سيّارة!
هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم! 2/2
— Cynthia Zarazir – سينتيا زرازير (@CynthiaZarazir) July 26, 2022
وأثارت تصريحات النائبة جدلا واسعاً عبر شبكات التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن تضامنهم معها، وطالبوها بالكشف عن أسماء النواب من أجل السعي لمحاسبتهم.
📌نائبة (سينتيا زرازير) تقول أنها وجدت في مكتبها في مجلس النواب مجلات إباحية وواقيات ذكرية!!
📌وأنها تتعرض للتنمر من نواب حركة أمل
📌.. وإلى تلطيش ذكوري!
📌ماذا يقول نبيه بري؟ pic.twitter.com/nqTjV72MmO
— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) July 26, 2022
كل الدعم للنائب سينتيا زرازير في وجه البلطجة والتنمر والذكورية وقلة الاخلاق من قبل نواب حركة امل pic.twitter.com/oDZfdGZNtc
— لــبــنــان الـتـغييـر (@lebprotests) July 26, 2022