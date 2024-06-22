نائب أردوغان يزور الجزائر

يجري نائب الرئيس التركي جودت يلماز زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الأحد، للمشاركة في افتتاح معرض الجزائر الدولي، الذي تشارك فيه بلاده كضيف شرف.

وسيحظى يلماز، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما ينتظر أن يشرف على “اجتماع عالم الأعمال” الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الدولي.

ويرافق نائب أردوغان في زيارته إلى الجزائر كل من وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير التجارة عمر بولات.

وأعلنت شركة الجزائر للمعارض في فيفري الماضي، أن تركيا ستكون ضيف شرف الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي. الذي سينظم من 24 إلى 29 جوان الجاري.