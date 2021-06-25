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نائب الجن والعفاريت في قبضة الشرطة المصرية وهذا ما عثروا عليه بحوزته

الشروق أونلاين
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نائب الجن والعفاريت في قبضة الشرطة المصرية وهذا ما عثروا عليه بحوزته

ألقت السلطات المصرية، الخميس، القبض على الملقب بنائب الجن والعفاريت لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وذكر التلفزيون المصري، أن أجهزة الأمن أوقفت  علاء حسانين الشهير بلقب “نائب الجن والعفاريت”، وضبطت كميات من الآثار بحوزة المتهمين وأماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثريه تم استخراج الآثار منها”.

وأضاف التلفزيون الرسمي “أسفر ذلك عن ضبط عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة..”

وتابع التلفزيون المصري في تقريره: “كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمون في التنقيب عن الأثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق”.

وكان حسانين نائبا برلمانيا ويعد من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حسب وسائل إعلام مصرية حيث اشتهر بعلاج حالات المس والجن، والتعامل مع القرى التي تنشب فيها الحرائق بشكل مفاجئ، حتى لقب بـ”نائب الجن والعفاريت”، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية والبرامج المختلفة متحدثًا عن هذا الأمر.

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