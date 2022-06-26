نائب الرئيس التركي: نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع الجزائر

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن أنقرة ترغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة أواتفاقية تجارة تفضيلية مع الجزائر.

وأكد أوقطاي، السبت، خلال زيارته لأحد مصانع الصلب التركية بوهران، في إطار مشاركته بافتتاح دورة الألعاب المتوسطية التي تستضيفها المدينة، أن الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت إلى 5 مليارات دولار، وأن أكثر من 1400 شركة تركية تنشط في الجزائر، وتوفر وظائف لما يفوق 30 ألف مواطن جزائري.

وشدد على أن العلاقات التركية الجزائرية تحمل أهمية كبيرة لسلام واستقرار المنطقة، مبينا أن علاقات البلدين تواصل الارتقاء بجهود الرئيسين رجب طيب أردوغان، وعبد المجيد تبون.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركات التركية في الخارج وصل إلى 46.5 مليار دولار، وأن دول شمال إفريقيا تستحوذ على 4.1 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

وتابع نائب الرئيس التركي القول بأن حجم استثمارات شركات بلاده في الخارج وصلت إلى 46.5 مليار دولار مع نهاية 2021.

نائب الرئيس التركي في الجزائر لحضور افتتاح الألعاب المتوسطية

ويوم 25 جوان 2022، استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أقطاي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن نائب رئيس الجمهورية التركية، يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران.