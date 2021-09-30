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فرنسا: إدانة نيكولا ساركوزي بالسجن بتهم فساد
اقتصاد

نائب بالبرلمان يدعو الحكومة إلى العفو عن التجار المخالفين للحجر

الشروق أونلاين
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نائب بالبرلمان يدعو الحكومة إلى العفو عن التجار المخالفين للحجر

دعا نائب بالبرلمان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى اصدار عفو شامل عن التجار المخالفين للحجر.

وطلب النائب بالغرفة التشريعية السفلى رضا عمران من الوزير الأول إعادة النظر في حالة التجار الذين تم غلق محلاتهم وفرض عقوبات صارمة ضدهم بسبب مخالفتهم لتطبيق البروتوكول الصحي واصدار عفو شامل عليهم.

واعتبر النائب أن المخالفات المرتكبة من قبل التجار كانت بسبب الخانقة المالية التي ألمت بهم وتكبدوها إزاء غلق محلاتهم لكونهم كفيلي وأرباب عائلات.

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التعليقات
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  • مجرد رأي

    تخفيف العقوبة وليس العفو ..بما انهم ارتكبوا مخالفة تمس الامن الصحي ومن المعلوم انه لايجوز التلاعب والاستهتار بالصحة العامة مهما كانت الدوافع اذ لايجوز دفع الضرر عن النفس لإلحاق الضرر بالغير

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