نائب بالبرلمان يدعو الحكومة إلى العفو عن التجار المخالفين للحجر

دعا نائب بالبرلمان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى اصدار عفو شامل عن التجار المخالفين للحجر.

وطلب النائب بالغرفة التشريعية السفلى رضا عمران من الوزير الأول إعادة النظر في حالة التجار الذين تم غلق محلاتهم وفرض عقوبات صارمة ضدهم بسبب مخالفتهم لتطبيق البروتوكول الصحي واصدار عفو شامل عليهم.

واعتبر النائب أن المخالفات المرتكبة من قبل التجار كانت بسبب الخانقة المالية التي ألمت بهم وتكبدوها إزاء غلق محلاتهم لكونهم كفيلي وأرباب عائلات.