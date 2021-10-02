نائب ببلدية بولوغين وموظفون بالحالة المدنية أمام محكمة باب الوادي

عن ملف استخراج بطاقة رمادية لشخص متوفى

تنظر محكمة باب الوادي بالعاصمة بتاريخ 13 أكتوبر المقبل في ملف استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب، الذي تورط فيه كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين مكلف بالإدارة والاستثمار والمالية، وموظفين بشباك الحالة المدنية إثر استخراج بطاقة رمادية لمركبة باسم شخص متوفى.

ترجع ملابسات القضية حسب مصدر مطلع أفاد “الشروق”، إلى الثلاثي الأول من السنة الجارية عندما لفت انتباه مسؤولة بمصلحة البطاقة الرمادية ببلدية بولوغين خلال تفقدها الملف القاعدي للبطاقة الرمادية، أن شهادة الإقامة لصاحب البطاقة الرمادية متوفى، وهي تعرفه كونه جارها، على إثرها أبلغت الأمينة العامة للبلدية بالواقعة وسلمت لها البطاقة الرمادية المستخرجة بعد رفضها تسليمها لأبناء المتوفى، واتخذت الإجراءات القانونية من خلال إخطار الضبطية القضائية، هذه الأخيرة التي باشرت في تحقيقاتها واستدعاء المتهمين الثلاثة في القضية، وأحيل الملف على نيابة محكمة باب الوادي وأمر وكيل الجمهورية إجراء تحقيق قضائي الذي تكفل به قاضي التحقيق وبعد الاستماع إلى الشاهدتين الأمينة العامة للبلدية ومسؤولة مصلحة البطاقة الرمادية وكذا المتهمين الثلاثة وضع هؤلاء تحت الرقابة القضائية. وأحيلت قضيتهم على قسم الجنح بتاريخ 22 سبتمبر الجاري وتأجلت بعد ثلاثة أسابيع لاستدعاء الممثلة القانونية لبلدية بولوغين.

وأفاد نفس المصدر أن الموظفين بشباك مصلحة الحالة المدنية أنكرا الفعل المنسوب إليها مؤكدين أنه بتاريخ الوقائع بأن رئيسهم نائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والاستثمار والمالية من طلب منهم استخراج شهادة الإقامة باسم المتوفي واستكمال البيانات في سجل التصريحات بالبيع الخاصة بالمركبة المتمثلة في دراجة نارية من الحجم الكبير وهما الوثيقتين اللتين أودعا ضمن الملف القاعدي لاستخراج البطاقة الرمادية.

من جهته فند نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي التهم الموجهة ضده في جميع مراحل التحقيق معه، موضحا أنه لم يسد تعليمات لعوني شباك الحالة المدنية لاستخراج شهادة الإقامة.

ورغم نفي جميع المتهمين ما نسب إليهم من جنح فقد أصدر والي ولاية الجزائر شرفة يوسف، قرارا بتوقيف عوني الشباك عن ممارسة مهنتهم لحين الفصل النهائي في القضية وذلك مباشرة بعد إصدار إرسالية الإخطار بالمتابعة القضائية.