نائب بريطاني يتحدث عن محرز وبن رحمة.. و”معركة الجزائر”

تحدث رئيس المجموعة البرلمانية لأجل الجزائر في مجلس العموم البريطاني ألكسندر ستافورد، عن “روابط ثقافية مميّزة”، تجمع بين البلدين. مستدلّا بلاعبي كرة القدم رياض محرز وسعيد بن رحمة، وفيلم “معركة الجزائر”.

وقال ستافورد في نقاش برلماني بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والجزائر، إن العلاقات بين البلدين، تقوم على ركائز الطاقة والتجارة والأمن والثقافة”.

وتشمل هذه الركائز أيضا “التاريخ والسياحة والتراث”. مشيدا بـ”الروابط الثقافية المميزة بين الجزائر والمملكة المتحدة”، وبمساهمة محرز وبن رحمة في كرة القدم الإنجليزية، وتأثير فيلم “معركة الجزائر” الإيجابي في البلاد، حسب المتحدث.

كما أكد ستافورد يقول:”هناك إمكانيات كبيرة لزيادة المبادلات في مجالات السياحة والثقافة والتاريخ والتراث. لأن الجزائر لديها تاريخ غني، ومواقع سياحية من أكثر المواقع إثارة للإعجاب”.