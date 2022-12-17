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رياضة

نائب بطل العالم يكتفي بِالمركز الثالث

الشروق الرياضي
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نائب بطل العالم يكتفي بِالمركز الثالث
ح.م
المدافع الكرواتي غفارديول يهزّ بِكرة رأسية شباك الحارس المغربي بونو.

فاز المنتخب الكرواتي نائب بطل العالم مساء السبت بِنتيجة هدفَين مقابل هدف، على مُنافسه المغربي.

ولُعبت هذه المباراة لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع، في منافسة مونديال قطر 2022. تحت إدارة ثلاثي تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل ثنائية المنتخب الكرواتي كلّ من: المدافع يوشكو غفارديول في الدقيقة الـ 7، والمهاجم ميسلاف أورتشيتش في الدقيقة الـ 42. بينما أمضى توقيع الفريق المغربي لاعب الخطّ الخلفي أشرف داري في الدقيقة الـ 9.

ويتقاطع اللاعبون الثلاثة في نقطة كونهم سجّلوا أوّل هدف لهم في تظاهرة كأس العالم 2022.

وهكذا نزل المنتخب الكرواتي إلى المركز الثالث، بعد أن نشّط نهائي مونديال النسخة الماضية عام 2018 بِروسيا وتموقع ثانيا.

وتُختتم فعّاليات كأس العالم بِقطر مساء هذا الأحد، بِتنظيم المباراة النهائية بين المنتخبَين الفرنسي والأرجنتيني.

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