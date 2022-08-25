نائب جديد في المجلس الشعبي الوطني

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يمنح صفة العضو في المجلس الشعبي الوطني للمترشح عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ساعد لعناني، خلفا للنائب عن نفس التشكيلة محمد بخضرة، بعد إسقاط العهدة البرلمانية لهذا الأخير.

وصوّت نوّاب المجلس شهر ماي الماضي، لإسقاط عضوية النائب محمد بخضرة عن الجالية الوطنية بالخارج، بسبب “إخفائه معلومات عن فترة خدمته في اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي”.

وأعلنت المحكمة الدستورية في قرارها المؤرخ في 23 جوان 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 55)، عن استخلف النائب بخضرة بالمترشح من نفس القائمة الانتخابية ساعد لعناني، لحصوله على أكبر عدد من أصوات الناخبين في التشريعيات الماضية، بعد المترشح المنتخب في القائمة.

وسيشغل لعناني منصبه كنائب في المجلس الشعبي الوطني للمدة المتبقية من العهدة النيابية، حسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية.