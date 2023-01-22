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رياضة

نائب رئيس الاتحاد الألماني يصف لاعبي منتخب بلاده بالقرود

عمر سلامي
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نائب رئيس الاتحاد الألماني يصف لاعبي منتخب بلاده بالقرود
أرشيف
لاعبو المنتخب الألماني

وصف نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رالف أوي شافيرت، لاعبي منتخب بلاده بالـ”قرود الصغيرة”، في تعليقه على وضعهم أيديهم على أفواههم، قبل بداية مباراتهم الافتتاحية في مونديال قطر ضد اليابان.

وقال رالف أوي شافيرت “عندما يغطي اللاعبون الألمان أفواههم كالقردة الصغيرة ويُحضرون مصفف الشعر إلى الفندق، يجب ألا تتفاجأ كيف خسروا أمام اليابان”.

وأثارت تصريحات شافيرت انتقادات في ألمانيا أجبرته على الاعتذار، مؤكدا أنه لم يرغب في الإساءة لمنتخب بلاده.

وقال شافيرت لصحيفة “بيلد” الألمانية : ” أنا نادم على اختيار الكلمات، لم أرغب في الإساءة للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “مصطلح القرد الصغير مؤسف، لن أقول ذلك بعد الآن، كان هذا خطأ بالتأكيد”.

وتابع شافيرت في حديثه لصحيفة بيلد الألمانية: “أنا لست نائب رئيس الاتحاد الألماني فحسب، بل أنا أيضا رئيس اتحاد الكرة في ساكسونيا السفلى، لا يسعني إلا القول إن وضع اللاعبين أيديهم على أفواههم، لم يلق قبولا جيدا”.

كما أوضح نائب رئيس الإتحاد الألماني أنه استخدم “مصطلح القرود الصغيرة”، في إشارة إلى تماثيل القرود الثلاثة التي تغطي أفواهها وآذانها وأعينها.

وكمم لاعبو ألمانيا قبيل انطلاق مباراتهم الأولى في مونديال قطر، أفواههم بأيديهم احتجاجا على قرار “الفيفا” منع المنتخبات الأوروبية من ارتداء شارة دعم “المثليين”.

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