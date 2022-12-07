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رياضة

نائب رئيس الفيفا: مونديال قطر قد يكون الأخير في دولة واحدة

عمر سلامي
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نائب رئيس الفيفا: مونديال قطر قد يكون الأخير في دولة واحدة
أرشيف
مجسم كأس العالم

قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيكتور مونتالياني، إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، قد تكون الأخيرة في دولة واحدة.
وقال مونتالياني في مقابلة حصرية مع قناة “فوكس” الرياضية: “لا أعتقد أننا سنشهد بطولة كأس العالم تقام في دولة واحدة مرة أخرى”.

وأوضح “هذا مجرد تخمين .. ليس لأن دولة واحدة لا يمكنها الاستضافة، فيمكن للولايات المتحدة بسهولة فعل ذلك، لكن التعاون دائمًا أفضل، إنه يوطد العلاقات مع جيرانك سياسيا واقتصاديا، ويوزع العبء بحيث لا يقع على دولة واحدة”.

ولفتت “فوكس”، إلى أن أوكرانيا انضمت، في أكتوبر، إلى عرض البرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة عام 2030، وأعلنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي عن عرض مشترك لاستضافة نفس البطولة. ومصر واليونان والسعودية تفكر في ذلك أيضا.

ويعد مونتالياني، أيضا رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF)، الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وموطنه الأصلي كندا، وهم المضيفون الثلاثة لمونديال 2026، الذي يضم 48 فريقا لأول مرة.

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