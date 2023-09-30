نائب رئيس “الكاف” يعترف بأحقية الجزائر بتنظيم “الكان”

قال نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد السنغالي، أوغستين سنغور، أن ملف الجزائر كان من أفضل الملفات لاستضافة “كان” 2025 و2027 .

وأكد سنغور في تصريحات لموقع “وين وين” القطري: “يجب أن أقول اليوم إنه من بين جميع البلدان التي كانت في السباق لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 و2027، فإن لجنة التدقيق أظهرت أن ملفي الجزائر والمغرب هما الأفضل لتنظيم التظاهرتين، لأنهما جاهزتان للقيام بذلك حاليًا”.

وأضاف نائب رئيس “الكاف”: “الجزائر قامت بما هو مطلوب حتى تكون في أعلى جاهزية من ناحية البنى التحتية وشروط التنظيم لاستضافة كان 2025 و2027”.

وكانت كل من الجزائر والبنين ونيجيريا وزامبيا قد أعلنت انسحابها من تنظيم كأس إفريقيا 2025 .

واختار المكتب التنفيذي للكاف المغرب لتنظيم “كان” 2025، وفاز الملف المشترك لتنزانيا وكينيا وأوغندا بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أعلن انسحاب الجزائر من الترشح لتنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027، قبل يوم واحد من اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، الذي تم خلاله الإعلان عن الفائزين بتنظيم “كان” 2025 و2027 .