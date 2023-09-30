-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نائب رئيس “الكاف” يعترف بأحقية الجزائر بتنظيم “الكان”

عمر سلامي
  • 2247
  • 1
نائب رئيس “الكاف” يعترف بأحقية الجزائر بتنظيم “الكان”
أرشيف
السنغالي أوغستين سنغور

قال نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد السنغالي، أوغستين سنغور، أن ملف الجزائر كان من أفضل الملفات لاستضافة “كان” 2025 و2027 .

وأكد سنغور في تصريحات لموقع “وين وين” القطري: “يجب أن أقول اليوم إنه من بين جميع البلدان التي كانت في السباق لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 و2027، فإن لجنة التدقيق أظهرت أن ملفي الجزائر والمغرب هما الأفضل لتنظيم التظاهرتين، لأنهما جاهزتان للقيام بذلك حاليًا”.

وأضاف نائب رئيس “الكاف”: “الجزائر قامت بما هو مطلوب حتى تكون في أعلى جاهزية من ناحية البنى التحتية وشروط التنظيم لاستضافة كان 2025 و2027”.

وكانت كل من الجزائر والبنين ونيجيريا وزامبيا قد أعلنت انسحابها من تنظيم كأس إفريقيا 2025 .

واختار المكتب التنفيذي للكاف المغرب لتنظيم “كان” 2025، وفاز الملف المشترك لتنزانيا وكينيا وأوغندا بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أعلن انسحاب الجزائر من الترشح لتنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027، قبل يوم واحد من اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، الذي تم خلاله الإعلان عن الفائزين بتنظيم “كان” 2025 و2027 .

مقالات ذات صلة
رسالة رئيس “الفيفا” إلى سعدي

رسالة رئيس “الفيفا” إلى سعدي

“كاف” يتخذ هذا القرار بخصوص “شان” 2024

“كاف” يتخذ هذا القرار بخصوص “شان” 2024

فسخ عقد شركة صيانة أفخم ملاعب تركيا بِسبب فضيحة العشب

فسخ عقد شركة صيانة أفخم ملاعب تركيا بِسبب فضيحة العشب

لسنا بحاجة لإبراز إمكانياتنا في تنظيم “الكان” وأؤيد قرار الانسحاب

لسنا بحاجة لإبراز إمكانياتنا في تنظيم “الكان” وأؤيد قرار الانسحاب

الحكم التونسي السابق هشام قيراط أمام القضاء الفرنسي

الحكم التونسي السابق هشام قيراط أمام القضاء الفرنسي

مُشكل مُزعج في أقمصة ناديَي آيت نوري وزروقي

مُشكل مُزعج في أقمصة ناديَي آيت نوري وزروقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • الجزائري الحر

    المغرب ليست جاهزة حاليا لان ملاعبها كلها قديمة تخضع للصيانة حاليا لن تجهز ممكن في 2025

    -1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد