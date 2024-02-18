نائب رئيس سيراليون يستقبل عطاف

الوزير عطاف مع نائب رئيس سيراليون محمد جولدي جالو، أديس أبابا يوم 18 فيفري 2024.

استقبل نائب رئيس جمهورية سيراليون، محمد جولدي جالو، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، 18 فيفري، بأديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد بحث الطرفان خلال اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، إلى الجزائر في بداية شهر يناير الماضي وتنفيذ ما أفضت إليه المحادثات الهامة التي أجراها بهذه المناسبة مع أخيه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون”.

كما تبادلا الرؤى حول “أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال القمة الإفريقية واتفقا على مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي وغيره من المحافل الدولية والإقليمية”.

وللتذكير، يتواجد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.